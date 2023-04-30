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Beyaz Gazete
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Beşiktaş geriden geldi kazandı! Galatasaray zirvede ağır yara aldı…

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, siyah-beyazlı ekibini 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Icardi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 65 puana yükselirken Galatasaray ise 70 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 30.04.2023 - 21:05 Güncelleme: 30.04.2023 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu sezon derbi maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren Icardi, derbilerde toplamda 5 gole ulaştı.

Beşiktaş geriden geldi kazandı! Galatasaray zirvede ağır yara aldı…

Galatasaray'ın golüne karşılık 35. dakikada geldi. Köşe vuruşunda topa iyi vuran Romain Saiss, ilk yarıda skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Beşiktaş, 58. dakikada Sergio Oliveira'nın büyük hatasını iyi değerlendirdi.

Oliveira'dan topu kazanan Amir Hadziahmetovic, düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi ve takımını rahatlattı.

Maçın son dakikalarında rahatlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 90+3'te attığı golle galibiyeti aldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 65 puana yükselirken Galatasaray ise 70 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDEN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbi mücadelesinde geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 yenen kadroda değişiklik yapmadı.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Romain Saiss, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

BAKAN KASAPOĞLU, BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEDİ

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Bakan Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.

ROSIER FORMAYI BIRAKMADI

Beşiktaş'ta 7 maç sonra Ümraniyespor maçında 11'de görev alan Valentin Rosier, derbide de formasını bırakmadı. Siyah-Beyazlı oyuncu savunmanın sağında görev yaparken, Ümraniyespor karşılaşmasında hasta olduğu için forma giyemeyen Onur Bulut, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

STEFAN KUNTZ, BURAK YILMAZ VE BECK DERBİYİ İZLEDİ

Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti. İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı. Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz da maçı izleyenler arasında...

ŞAMPİYON VOLEYBOLCULAR ALKIŞLANDI

Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabını şampiyon tamamlayarak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı. Karşılaşma öncesinde kupayla taraftarın önüne çıkan siyah-beyazlılar, taraftarlarının alkışları eşliğinde tribünleri selamladı.
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