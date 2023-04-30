Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, ilk 11'leri ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı isimler can sıkarken, Galatasaray'da bir eksik bulunmuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? İşte BJK-GS maçının ilk 11'leri…

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, ilk 11'leri ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı isimler can sıkarken, Galatasaray'da bir eksik bulunmuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? İşte BJK-GS maçının ilk 11'leri…



Süper Lig'de derbi heyecanı... Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette ilk maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.



En yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün galip gelmesinden sonra Galatasaray bu maçı kazanmak ve puan farkını korumak isterken, Beşiktaş ise 3 puanla ayrılmak ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden eritmenin hedefinde.



DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER YAŞANIYOR



İki takımın da galibiyet için çıkacağı maç öncesinde iki cephede de 11'ler belli olurken ve saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele öncesinde iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



OYUNU BIRAKTI, FORMAYI ALDI



Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor. Online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Oyuncunun kendisini toparlaması ve idmanlarda istekli hali teknik heyeti sevindirdi.



REDMOND ÜZERİNDEN ÖZEL OYUN PLANI



Şenol Güneş'in kozu bugünkü zorlu derbide, son haftaların formda ismi olan İngiliz oyuncu Nathan Redmond olacak. Tecrübeli hoca G.Saray'ın sol bekte zaaf gösterdiğini düşünerek İngiliz futbolcu üzerinden oyun planı yaptı.



ICARDI FİZİK OLARAK İSTENEN SEVİYEYE GELDİ



Galatasaray'da Barış Alper'in cezası biterken, Bafetimbi Gomis affedildi. Takımın önemli ismi Icardi ise fizik olarak istenen seviyeye geldi ve Galatasaray haftalar sonra tam kadro oldu.



KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU



Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş ve Galatasaray, aynı futbolu ve performansı bu maçta da göstermek istiyor. Kritik derbi öncesi iki takımın da 11'leri belli olmaya başladı.



Beşiktaş: Mert, Saiss, Colley, Rosier, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Cenk, Redmond, Aboubakar



Galatasaray: Muslera, Adekugbe, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi



