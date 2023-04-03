Trabzonspor'da şoke eden ayrılık! Kap'a bildirildi

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; 'Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır.' açıklamasına yer verildi.31 yaşındaki stoper 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'a 2020'de Palmeiras'tan 3.2 milyon euro bedelle transfer edilmişti.