Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney işbaşı yaptı

TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen kampta aday kadroda yer alan golfçülerle bir araya gelen Keith Coveney, oyuncuları tanımak ve golf swing karakterlerini analiz etmek amacıyla planladığı kamp programı başladı. TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan ve Milli Takım antrenörleri İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz önderliğindeki kapma toplamda 26 sporcu katıldı. 3D Fluid Swing Biyomekanik Sistem, Titliest Performans Enstitüsü (TPI Expert) uzmanı ve Trackman Golf sistemlerinde uzmanlaşan ve Almanya Golf Birliği'nde C lisansı sahibi Coveney, sporcuların oyun ve saha becerilerini geliştirmek, fiziksel yetenekleriyle zihinsel fonksiyonlarını birleştirmek için çalışmalar yapacak.Türkiye'de oyuncular üzerinde uygulamalar yapmak için göreve geldiğini dile getiren Keith Coveney, 'Bunun oyunculara çok faydası olacak. Gelecekte faydasını çok fazla göreceğiz. Türkiye'de çok fazla yetenekli sporcu var. Sadece birkaç dokunuş gerekli. Bunu hep beraber başaracağız' dedi.Türkiye'nin özellikle İstanbul ve Belek'te dünya seviyesinde sahalara sahip olduğunu dile getiren Coveney, 'Aynı zamanda golfe çok ilgi duyan bir genç nüfusunuz da var. Bundan dolayı Türkiye'nin şansı hem mevsim hem de Türk gençliğinin golfe bakış açısının olumlu olması' diye konuştu.Yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren Coveney, 'Yapacağım çalışmalarla milli takımımızda bulunan birkaç oyuncuyu Avrupa Turu seviyesine çıkarmayı planlıyorum. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını bunu başararak alacağız. Golf gelişimi, antrenör kalitesinden gelecek. Antrenör gelişimini tamamlarsak alttan gelen küçük yaştaki oyuncular daha iyi gelişeceğini düşünüyorum' şeklinde konuştu.Milli Takım Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan, Coveney'in çok tecrübeli bir hoca olduğunu ifada ederek, 'İrlanda golfü dünyada kendini bir çok kez kanıtlamış bir ülke. Hocamızın milli takımımıza bütün yaş kategorilerinde ciddi anlamda pozitif katkılar yapacağına inanıyorum' dedi.Milli Takım Antrenörü İhsan Gencay Asan ise Keith Coveney'nin tecrübelerinden faydalanacaklarını belirterek, 'Onun olmadığı süreçlerde çocukların gelişimlerini takip edeceğiz. Türk golfü için güzel bir fırsat. Golf ekolü İskoçya, İngiltere ve İrlanda taraflarında doğup büyüyen ve dünyaya yön veren bir ekol. İnşallah bu başarıyı Türkiye?de Keith yakalayacağız' diye konuştu.