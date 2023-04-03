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Beyaz Gazete
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Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük tepki!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçta kazandığı penaltı sonrası Arda Güler'e büyük tepki gösterildi.

Ekleme: 3.04.2023 - 10:16 Güncelleme: 3.04.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde, günün iyi isimlerinden Arda Güler, takımına kazandırdığı penaltı ile gündem oldu.

Karşılaşmanın 41. dakikasında peş peşe yaptığı slalomlar ile rakiplerini geçen Arda, son olarak ceza sahasında Onur Bulut'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını işaret etti. Bu pozisyonun ardından VAR'ın penaltıya müdahale etmemesi dikkat çekerken sosyal medyada pek çok kullanıcı Arda Güler'in kendini yere attığını ifade ederek pozisyona tepki gösterdi.

OYUNUYLA TARAFTARINDAN ALKIŞ ALDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakikada sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, Enner Valencia'nın attığı golde penaltıyı alan isim olurken maç içinde takım arkadaşlarına attığı derin paslar ve göze hoş gelen oyunu ile beğeni topladı.

Sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:

Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük tepki!

Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük tepki!

Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük tepki!

Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük tepki!
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