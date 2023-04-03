Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarı kimliği ile bilinen ünlü sanatçı Fazıl Say, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.İşte Fazıl Say'ın o paylaşımları:Fanatik bir futbolsever olan Fazıl Say'ın yazdıkları sosyal medyada da büyük destek gördü.