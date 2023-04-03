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Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

Ünlü sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı
Ekleme: 3.04.2023 - 09:41 Güncelleme: 3.04.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe taraftarı kimliği ile bilinen ünlü sanatçı Fazıl Say, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu.

Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı

Çılgına döndü

İşte Fazıl Say'ın o paylaşımları:

'Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git!!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen'

'Bu arada Kadıköy'de 10 kişi Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ı kutlarım. Bir mucize olmazsa Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutlarım. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de ezdiler. Bu ayıp bize yeter. Daha fazla 'aynı hatayı' yapamayız Ali Koç iflastır. Jesus da... Acun gelebilir. Olabilir.'

Fanatik bir futbolsever olan Fazıl Say'ın yazdıkları sosyal medyada da büyük destek gördü.

Fazıl Say'dan Ali Koç'a istifa çağrısı
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