Beşiktaş'a şok! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Joao Pedro ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan tecrübeli isim, sezonu kapattı.

Beşiktaş'a, genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber geldi. beIN Sports'un geçtiği son dakika bilgisine göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan başarılı oyuncunun, 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.



23 yaşındaki genç defans oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 25 karşılaşmada görev aldı. Başarılı stoper bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.