Trabzonspor, Konyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'de 32. hafta maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, hakem Cihan Aydın yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Karşılıklı gollere sahne olan bu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Konyaspor oldu.Trabzonspor, Marek Hamsik ile 12. dakikada öne geçti. Konyaspor bu gole 37. dakikada Alejandro Pozuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi.Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle ilk yarının uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçta Sivasspor karşısında da Stryger Larsen'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ikinci maçta da kazanamadı. Trabzonspor, Hırvat hoca yönetimindeki ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olmuştu.Süper Lig'de Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor'u da mağlup eden Konyaspor 45 puana yükseldi. Konyaspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.Gelecek hafta Konyaspor evinde Kayserispor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.