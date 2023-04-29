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Sivasspor maçında tüm Fenerbahçelileri korkuttu! Enner Valencia için ambulans gelm

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sarı-lacivertli taraftarları korkutan bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de bu sezonun en golcü ismi Enner Valencia, rakip ceza sahasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Ambulansla oyun alanından ayrılan Valencia'nın son durumu belli oldu.

Sivasspor maçında tüm Fenerbahçelileri korkuttu! Enner Valencia için ambulans gelm
Ekleme: 29.04.2023 - 20:22 Güncelleme: 29.04.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yerine bu maçta Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Serdar Aziz, Willian Arao ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Valencia ve Joao Pedro, Sivasspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kadroda yer alamadı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde deplasmanda 2-1 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare 11'i ile çıktı.

KORKUTAN SAKATLIK

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

Hastanede tomografisi çekilen Enner Valencia'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivasspor maçında tüm Fenerbahçelileri korkuttu! Enner Valencia için ambulans gelm
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