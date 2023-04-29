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Mircea Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek

Dinamo Kiev'in Rumen teknik adamı Mircea Lucescu kalçasından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ukrayna'da ameliyat olacak.

Ekleme: 29.04.2023 - 23:09 Güncelleme: 29.04.2023 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, uzun süredir rahatsız olduğu kalça kireçlenmesi nedeniyle pazartesi günü operasyon geçirecek.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 77 yaşındaki Lucescu, kalçasında uzun süredir ağrı olduğunu, bu nedenle yürümekte zorlandığı söyledi.

'Toparlanıp bir an önce takımın başında olmak istiyorum'

Doktorun ameliyat önerdiğini dile getiren Lucescu, şu şekilde konuştu:

'Bu operasyon için farklı yerlere gidebilirdim. Ukrayna'da kalıp Dinamo Kiev'e yakın bir yerde olmak istiyorum. Bu sebeple pazartesi günü Kiev'de bir kalça operasyonunu geçireceğim. Toparlanıp bir an önce takımın başında olmak istiyorum. Çünkü savaştan Ukrayna futbolu çok etkilendi.'

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun yokluğunda takımı geçici bir süre Dinamo Kiev'in efsanevi file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy çalıştıracak.

Mircea Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek
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