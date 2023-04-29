Feci kaza! Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı
Anadolu Efes forması giyen yıldız basketbolcu Bryant Dunston korkutan bir kazaya karıştı. Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Efes forması giyen yıldız basketbolcu Bryant Dunston korkutan bir kazaya karıştı.
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
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Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
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