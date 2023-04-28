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UÇK, Onur Bulut için kararını verdi

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut'un Kayserispor'a açtığı davayı haklı buldu. Alınan bu karara göre Beşiktaş, sarı-kırmızılı takıma herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Ekleme: 28.04.2023 - 16:36 Güncelleme: 28.04.2023 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oy birliğiyle 29 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'a karşı açtığı davayı haklı buldu.

Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyecek

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Kayserispor'un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

'Adalet yerini buldu'

Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu.'

Neler olmuştu?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.
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