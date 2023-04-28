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Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Kimsenin beklemediği sürpriz isim...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Son viraj öncesi şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bir sonraki seneye mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Sarı Kanarya'nın kadrosuna katacağı ilk isim de belli oldu.

Ekleme: 28.04.2023 - 11:12 Güncelleme: 28.04.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Son viraj öncesi şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bir sonraki seneye mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Sarı Kanarya'nın kadrosuna katacağı ilk isim de belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

Dünya Kupası arasından önce ligde lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi grubundan 1. sırada çıkan sarı-lacivertli ekip dev turnuva sonrası soğuk duş aldı.

Art arda aldığı kötü sonuçlarla liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya aynı zamanda Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elendi.

Son oynanan İstanbulspor ile oynan kritik maç öncesi sarı-kırmızılı ekip ile olan 7 puanlık farkı 4'e düşürüme şansını tepen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 64 panla 2. sırada yer alıyor.

Yoluna 2 kulvarda devam eden Jorge Jesus'un öğrencileri aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için yarı finalde Sivasspor'a konuk olacak.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'de şu anlık tek hedef sezonu en az 1 kupa ile tamamlayıp, yeni sezona yüksek motivasyon ile başlamak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu sezon yaptığı transferlerde beklediği verimi yakalayamayan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Kimsenin beklemediği sürpriz isim...

Sports Digital'in haberine göre; Fenerbahçe Rangers forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Ryan Kent, Rıdvan Yılmaz ve Kenny Miller'dan Türkiye ve Fenerbahçe için olumlu referans aldı.

İngiliz oyuncunun, İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona eriyor.

Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Kimsenin beklemediği sürpriz isim...

LIVERPOOL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Freiburg, Bristol, Barnsley, Coventry'de kiralık oynayan Kent'i Eylül 2019'da İskoç ekibi, Liverpool'dan 7 milyon 200 bin Euro'ya almıştı.

Sol kanat ve forvet hattında görev yapabilen İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers ile İskoçya şampiyonluğu yaşamıştı.

Liverpool altyapısında yetişen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Glasgow Rangers ile toplamda 217 maça çık ve 33 gol, 57 asist yapma başarısı gösterdi.


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