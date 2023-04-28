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Fenerbahçe'nin genç starı Arda Güler gidiyor! Dünya devi görüşmeye başladı...

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gerisinde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe, bu hafta Sivasspor deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Fenerbahçe'de aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler'e bir Avrupa devi daha talip oldu.

Fenerbahçe'nin genç starı Arda Güler gidiyor! Dünya devi görüşmeye başladı...
Ekleme: 28.04.2023 - 12:26 Güncelleme: 28.04.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı günden güne kızışırken, Fenerbahçe sezonu kupa ile taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertli takım son olarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

İstanbulspor maçı sonrası yönetime ve teknik direktör Jorge Jesus'a karşı büyük tepkiler gelse de sarı-lacivertli ekip, sezon sonu mutlu sona ulaşmak içn halen umutlu bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, artık 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Genç oyuncu bu sezon A Milli Takım'a da çağırıldı.

ARDA GÜLER İLKİ YAŞADI

Arda Güler için dün, ilklerin gecesi oldu. Jorge Jesus, öğrencisini 11'de sahaya sürdü. 18 yaşındaki oyuncu, böylece kariyerinde ilk kez peş peşe 3 maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiltere'den hitc.com sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı.

Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın onu istediği belirtilirken şu ifadeler yer aldı: 'Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir.'

10 NUMARA BOŞUNA VERİLMEDİ

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken, 'Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor.

ARDA GÜLER'E BİR DEV TALİP DAHA

Oynadığı futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler için talipler artmaya devam ediyor. Fenerbahçe, genç oyuncusundan ciddi bir miktarda gelir elde etmeyi hedefliyor.

2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığından transfer edilen Arda Güler sezon öncesi Fenerbahçe ile yeniden 3 senelik sözleşmeye imza atmış ve Gençlerbirliği'ne ise bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay verileceği sözleşmesine konulmuştu.

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile imzaladığı sözleşmenin detayları ise şu şekilde: 3 senelik sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci senesinde bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor.

AVRUPA'NIN DEV TAKIMLARINDAN AJAX ARDA'YI İZLETTİRDİ

Hollanda basınında çıkan tranfser iddialarına göre; Ajax, Arda Güler'i transfer etmek adına girişimlere başladı. Hollanda ekibi, Arda'yı ikna etmeye çalışıyor.

Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada birkaç oyuncuyu tribünlerden izlemişti.

ARDA AJAX'A SICAK BAKIYOR

Haberde Arda Güler'in Ajax'a transferi için hevesli olduğu İddia edilirken, kendisinin Avrupa'da birçok kulübün takip ettiğini de biliyor. Fenerbahçe'nin bu transferden ciddi anlamda kasasını doldurması bekleniyor.

Fenerbahçe bu hafta Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacak. Beşiktaş-Galatsaray derbisinin olduğu haftayı avantajla kapatmak isteyen sarı-lacivertli takımda tek hedef 3 puan.
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