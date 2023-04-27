  • USD: 19,41 - 19,45
  • EURO: 21,44 - 21,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkartma: Gündemde Ali Koç ve Ali Şansalan var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un TFF'deki görüşmesi ve derbiye Ali Şansalan'ın atanması sonrası duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için Riva'ya gitti.

Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkartma: Gündemde Ali Koç ve Ali Şansalan var
Ekleme: 27.04.2023 - 15:23 Güncelleme: 27.04.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ali Koç'un TFF'ye yaptığı ziyaretin ardından oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılı yönetim derbiye de Ali Şansalan'ın atanması üzerine Riva'ya adeta çıkartma yaptı.

"Rahatsızız"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Özbek'in iki konudan da duyduğu rahatsızlığı vurguladığı gelen haberler arasında.

Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı camia Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanması için TFF'ye baskı yaptığı haberleri üzerine rahatsızlığını dile getirmişti.

Söz konusu görüşmeyle ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçından sonra hakem hatalarına dair sert bir açıklama yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşmüştü.

Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’ye sunduğu dosyada hem saha hem de VAR'da görevli hakemlerin yaptığı hatalara yer verip şikâyetlerini dile getirmişti.

Görüşmede PFDK'nın tarafsızlığını yitirmesi, verilen cezalarda standartın olmaması da dile getirilmişti.

Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkartma: Gündemde Ali Koç ve Ali Şansalan var
Ankara sele teslim oldu! Sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda
Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu palavranın dozunu kaçırdı! 'Düzeltmekte zorlanıyorlar'
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Nisan 2023 TCMB faiz oranı ne olacak?
Fiyatları düşürecek hamle! Türkiye'nin her bölgesinde kurulacak
İsveç'ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar
İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı
Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti'nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere...
Başkan Erdoğan'dan engelli öğretmen atamasına ilişkin açıklama
Yunanistan'da ANKA-3 alarmı: Çok sayıda SİHA almalıyız | Çok konuşulacak itiraf!
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Terör örgütlerinin tahakkümü altındalar
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor