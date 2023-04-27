Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkartma: Gündemde Ali Koç ve Ali Şansalan var

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Ali Koç'un TFF'ye yaptığı ziyaretin ardından oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılı yönetim derbiye de Ali Şansalan'ın atanması üzerine Riva'ya adeta çıkartma yaptı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Özbek'in iki konudan da duyduğu rahatsızlığı vurguladığı gelen haberler arasında.Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı camia Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanması için TFF'ye baskı yaptığı haberleri üzerine rahatsızlığını dile getirmişti.Söz konusu görüşmeyle ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Fenerbahçe - İstanbulspor maçından sonra hakem hatalarına dair sert bir açıklama yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşmüştü.Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’ye sunduğu dosyada hem saha hem de VAR'da görevli hakemlerin yaptığı hatalara yer verip şikâyetlerini dile getirmişti.Görüşmede PFDK'nın tarafsızlığını yitirmesi, verilen cezalarda standartın olmaması da dile getirilmişti.