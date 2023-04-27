Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.



Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.



Algoritma atadı



Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan duyuruda, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



28 Nisan Cuma



Alanyaspor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



29 Nisan Cumartesi



Karagümrük-Antalyaspor: Halil Umut Meler



Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek



İstanbulspor-Giresunspor: Mete Kalkavan



Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük



30 Nisan Pazar



Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan



1 Mayıs Pazartesi



İstanbulspor - Giresunspor



Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Başakşehir FK ve Kayserispor haftayı maç oynamadan geçecek.