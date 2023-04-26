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Beyaz Gazete
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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? İlk ağızdan açıklama!

Daha önce 2 kez İstanbul'dan alınan Şampiyonlar Ligi finalinin bu yıl da seçimler nedeniyle yeniden başka bir ülkeye verileceği iddialarını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yalanladı.

Ekleme: 26.04.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.04.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye uzun bir aradan sonra büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak dev organizasyon İstanbul'dan iki kez almıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin 14 Mayıs'ta genel seçime gideceği gerekçesiyle finalin yeniden farklı bir ülkeye alınabileceği iddia edilmişti.

"Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul'da"

Bu iddialara en tepeden yalanlama geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul'da, 2024'te Londra'da, 2025'te Münih'te düzenlenecek. Ondan sonrasına bakacağız." dedi.

Ceferin'e finallerin ABD'de oynanıp oynanmayacağı da soruldu.

Finaller ABD'de oynanabilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'daki taraftarların tepkisine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Konuyu tartışmaya açtıklarını söyleyen Ceferin, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Amerika ihtimali mümkün" sözlerini kullandı.
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