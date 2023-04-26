  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmail Kartal geri dönüyor! Görüşmeler başladı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Sivasspor ile görüşmelere başladı. Rıza Çalımbay'ın sezon sonu ayrılacağını açıklamasının ardından Sivasspor'da ilk hedef İsmail Kartal...

Ekleme: 26.04.2023 - 12:57 Güncelleme: 26.04.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif alan ancak bunları reddeden İsmail Kartal'ın yeni takımı şekilleniyor.

YÖNETİMİN TERCİHİ İSMAİL KARTAL

Samsunspor başta olmak üzere birçok takıma imzası direkten dönen İsmail Kartal, Süper Lig'in bir başka kırmızı-beyazlı ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor. Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda Sivasspor'a veda edeceğini açıklamasının ardından harekete geçen yönetimin ilk adayı İsmail Kartal oldu.

İSMAİL KARTAL İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yiğidolarda yönetim, İsmail Kartal ile ilk dirsek temasını kurdu. Görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. Sivasspor yetkilileri, başarılı hocayla en yakın zamanda bir kez daha bir araya gelecek.

SİVASSPOR'U ŞAMPİYON YAPMIŞTI

İsmail Kartal daha önce de Sivasspor'u çalıştırmış ve takımı 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı. Son dönemde teknik direktör istikrarıyla dikkat çeken Yiğidolar, 61 yaşındaki İsmail Kartal ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamak istiyor.
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
İsveç'te kriz çıkaracak plan! 'Türk bayrağını yakacağız'
Almanlar Selçuk Bayraktar'ı yazdı: Kimse görmezden gelemez!
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek
Kartal'da İETT otobüsü alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan PKK'dan 'seçim' tehdidi: Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkarırız
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!