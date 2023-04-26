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Galatasaray'da büyük operasyon! 13 isimle yollar ayrılacak

Gelecek sezonun planlamalarına başlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler büyük ölçüde belli oldu.

Ekleme: 26.04.2023 - 12:35 Güncelleme: 26.04.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler büyük ölçüde netleşti.

İşte o futbolcular:

SAM ADEKUGBE (Kiralık)

EMRE TAŞDEMİR

JUAN MATA

YUSUF DEMİR (Teklif gelirse kiralanacak)

BAFETIMBI GOMIS (Sözleşmesi uzatılmayacak)

MOSTAFA MOHAMED (Nantes'ta kiralık olarak forma giyiyor)

ALEXANDRU CICALDAU (Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyiyor)

OLIMPIU MORUTAN (Pisa'da kiralık olarak forma giyiyor)

EMRE KILINÇ (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Pendikspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

TAYLAN ANTALYALI (Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor)

CHRISTIAN LUYINDAMA (Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyiyor)

ALPASLAN ÖZTÜRK (Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyiyor)



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