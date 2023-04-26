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Atiba Hutchinson'dan önemli karar! Bırakıyor...

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson sezon sonunda emekli olma kararı aldı.

Ekleme: 26.04.2023 - 17:27 Güncelleme: 26.04.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de önemli bir derbi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Atiba Hutchinson da kariyeriyle alakalı önemli bir karar verdi.

Bu sezon sadece 4 lig maçında oynayabilen 40 yaşındaki orta saha sezon sonunda emekli olma kararı verdi. Sakatlıkların yanı sıra artık kadroya da girmekte zorlanan Kanadalı oyuncunun ülkesine dönerek antrenörlük kursuna gitmek istediği öğrenildi.

Son maçını ocak ayında oynadı

Bu sezon 78 dakika sahada kalan Atiba, gol veya asist katkısı veremezken yaklaşık 3 aydır maç kadrosuna da alınmadı. 9 sezondur Beşiktaş forması giyen deneyimli isim, siyah-beyazlı takım ile 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu, 38 de asist yaptı.

Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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