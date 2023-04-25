Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti!

Süper Lig takımı Bitexen Giresunspor'da dün alınan 4-2 Medipol Başakşehir mağlubiyetten sonra flaş bir gelişme yaşandı. Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, başkan Nahid Yamak'a istifasını sundu.Keleş'i kararından döndürmek için eski bakan Nurettin Canikli ve şehrin ileri gelinleri aradı ve görüşme yaptı.Teknik Direktörlük kariyerine 2018-2019 sezonunda Süper Lig takımı Sivasspor'da başlayan ve ardından 2020'de Bitexen Giresunspor'a giden Hakan Keleş, 2020-2021 sezonunda takımını Süper Lig'e taşıdı.Keleş yönetiminde, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çeken Çotonaklar ligde kaldı ve yoluna devam etti.51 yaşındaki teknik adam bu sezon Karadeniz temsilcisinin başında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ile 15 mağlubiyet elde etti ve 1.03 puan ortalamasını tutturdu.