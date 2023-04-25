Mauro İcardi Fransız basınına konuştu! İlk tercihi hangi takım?

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı takımın PSG'den çok uygun bir bedelle kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurdu.



L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.



"Galatasaray'da mutluyum"



Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı.



"Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum."



Görüşmeler sürüyor



Haberde, oyuncunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve uzun süreli bir kontrat yapmak istediği de yazıldı.



PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin, Türkiye'deki yayıncı kuruluşun sahibi olduğu için bu durumun Galatasaray'ın müzakerelerde işine yarayacağını aktardı.



Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor. Henüz anlaşmanın pek yakın olduğu söylenemese de iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Bu paranın 6 milyon eurosunu PSG ödüyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon G.Saray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.