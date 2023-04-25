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Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü! Başkan Özbek ve Gomis arasındaki diyalog ortaya çıktı

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi Gomis ile bir krizin yaşandığı ortaya çıkmış ve daha sonra yapılan görüşmenin ardından oyuncunun özür dilediği ifade edildi. Kulüp tarafından affedilen Gomis ile Başkan Dursun Özbek arasında yaşanan diyalog da ortaya çıktı.

Ekleme: 25.04.2023 - 10:23 Güncelleme: 25.04.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de lider Galatasaray Pazar günü Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu maçın ardından Gomis ile yaşanan krizin patlak vermesi geceye damga vurmuştu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü. Dursun Özbek, derbi öncesinde takıma moral vermek için tesislere gitti.

Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü. Fransız golcünün salı günü yapılacak antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in bel ağrıları sebebiyle oynamak istemediğini açıkladı. Gomis ise daha sonra bel ağrıları sebebiyle oynamak istemediğini ifade etti.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN GOMIS'E TEPKİ

Galatasaray'da şampiyonluk için son viraja girilirken kriz çıkaran Gomis'e, başkan Dursun Özbek'in de tepki gösterdiği öğrenildi. Özbek, Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, "Gomis ile görüştüm. Yaptığına şaşırdım" diyerek duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti. İkili arasında gerçekleşen o toplantıda şöyle bir diyaloğun geçtiği bildirildi.

"YAPTIĞIN ŞEY BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Özbek'in, "Gomis, bir şeyler duydum. Nereden çıktı bu?" sorusuna golcü futbolcu, "Başkanım bir şey yok. Belim ağrıyor, ondan oynamıyorum" yanıtını veriyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bütün sene oynaman gereken tek maçtan önce mi belin ağrıyor? Bana doğruyu söylemen gerekiyor. Seni bu kulübe ben transfer etmiştim. Yaptığın şey en çok beni çok üzdü" diyerek tepkisini gösteriyor.

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