Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! 'Dürüst olmak gerekirse...'

Manchester United'ın forveti Wout Weghorst Brighton maçının ardından, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum." dedi.

F.A. Cup'ta Brighton'ı penaltılarda mağlup eden Manchester United'da Wout Weghorst, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.



Brighton karşılaşmasını değerlendiren golcü oyuncu, 'Zor bir maçtı bizim için. Onları mağlup etmek kolay değildi. Penaltılar farkı yarattı. Şansımız var ki penaltılarda daha iyiydik.' dedi.



Beşiktaş taraftarını özlediğini söyleyen Weghorst, 'Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi.' ifadelerini kullandı.



Manchester United'da sezonu iki kupayla tamamlamak istediklerini belirten Weghorst sözlerini şöyle tamamladı, 'Bir hayal kırıklığı oldu. 3 kupa kazanmak istiyorduk. En azından bir reaksiyon göstermek istedik ve üzerimize düşeni yaptık. Umarım bundan sonra iki kupayla tamamlayabiliriz. Küçükken hayalimi kurduğum şeylerden biriydi üst seviyede oynamak. Türkiye'den ayrılmak için iyi bir nedenim vardı, umarım bunu herkes anlar.'