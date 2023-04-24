Galatasaray acil toplanacak! Gündem Bafetimbi Gomis

Galatasaray Yönetim Kurulu, maça çıkmak istemediğini söyleyen Bafetimbi Gomis için toplanma kararı aldı.

Süper Lig'de Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak zirvede yara alan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi yaşanıyor.



TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılı takımda Bafetimbi Gomis için son karar salı günü verilecek. Yönetim Kurulu, Bafetimbi Gomis ile ilgili son kararı vermek üzere 25 Nisan Salı günü saat 17.00'de toplanacak.



Sözleşmesi büyük ihtimalle feshedilecek



Edinilen bilgiye göre; bugünkü antrenmanda da yer almayan Senegal asıllı Fransız futbolcunun kadro dışı bırakılıp, sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.