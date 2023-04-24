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Fenerbahçe kritik virajda takıldı! Liderlik yarışında büyük kayıp...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, zorlu geçen 90 dakika sonunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Arda Güler damga vururken, liderlik yarışında Galatasaray ile olan puan farkı 6'da kaldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ekleme: 24.04.2023 - 22:16 Güncelleme: 24.04.2023 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmalar, izleyenlerin nefeslerini kesmeye devam ediyor.

Günün kapanış maçlarından birinde Fenerbahçe, evinde küme düşme hattının hemen üstünde bulunan İstanbulspor'u konuk etti.

Fenerbahçe mücadeleye hızlı bir başlangıç yaparken, 5. dakikada Attila Szalai ile ağları sarstı ancak gol, pozisyon öncesindeki faul gerekçesiyle iptal edildi.

25. dakikada sarı-lacivertli ekipte Arda Güler sahneye çıktı ve ceza sahası içinden attığı golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu skor ilk yarının sonucu oldu.

2. yarıda istediği baskıyı yakalayamayan Kanarya, Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla farkı ikiye çıkarttı ve skor 2-0'a geldi.

Fenerbahçe kritik virajda takıldı! Liderlik yarışında büyük kayıp...

Arda'nın golünden kısa bir süre sonra penaltı kazanan İstanbulspor, Valon Ethemi ile farkı 1'e indirdi.

Golden sonra vites yükselten konuk takım, 66. dakikada Ethemi'nin golüyle maçta eşitliği yakaladı.

Golden yalnızca 5 dakika sonra Joao Pedro sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 90+6. dakikasında İstanbulspor'un golcüsü Eze, skoru 3-3'e getiren golü attı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu skorla beraber puanını 64'e yükselten Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Fatih Tekke önderliğindeki İstanbulspor ise 29 puanla 15. sıradaki yerini korumayı başardı.
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