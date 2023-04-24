Fenerbahçe kararını verdi: Bonservisi alınacak

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat sınıfı geçti.Sadece kaledeki performansıyla değil, kulübe duyduğu aidiyet ile de dikkatleri üzerine çeken başarılı eldiven kiralık sözleşmesiyle gelmişti.Fenerbahçe, opsiyonunu aktive ederek kontratını Göztepe'den alacak. İrfan Can'ın satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon euro...