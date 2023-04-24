Fatih Terim hastaneye kaldırıldı

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in hastaneye kaldırılarak burnundan bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.



Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim'in geçirdiği operasyonun çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı.



"Polip temizleme operasyonu yapıldı"



Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.



Polip nedir?



Tıp dünyasında sıklıkla ismi geçen polipler, vücudun pek çok farklı dokusunda görülebilen tümör benzeri yapılardır. Vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak, burun ve daha birçok yerde oluşabilen polipler, zamanla büyüyerek birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Oluştuğu dokunun herhangi bir tabakasında köklenen ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilen polipler, kimi zaman bir sap ile, kimi zaman ise geniş bir taban ile dokuya tutunur. Boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri bulunan poliplerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmasına karşılık kanserleşme ihtimali bulunan polipler de mevcuttur. Bu polipler tıbbi açıdan değerlendirilir ve riskli görüldükleri durumlarda cerrahi girişimler yardımıyla alınır.