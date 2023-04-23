Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak.



Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.



İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo



Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan Baniye, Biraschi, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne