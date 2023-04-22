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Ümraniyespor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak.

Ekleme: 22.04.2023 - 09:49 Güncelleme: 22.04.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İlk maçı Beşiktaş kazanmıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

Cenk Tosun'un maç kadrosunda olması bekleniyor
Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avanou, Geraldo, Mrsic, Sekidika, Umut Nayir

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Cenk, Maxim, Ghezzal, Aboubakar
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