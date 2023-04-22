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MHK'nın kararına Fenerbahçe'den tepki

Fenerbahçe Kulübü, MHK'nın bazı hakemlerle ilgili aldığı "dinlendirme" kararı üzerine bir açıklama yaptı.

MHK'nın kararına Fenerbahçe'den tepki
Ekleme: 22.04.2023 - 22:49 Güncelleme: 22.04.2023 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

MHK'nın bu açıklamasıyla ilgili Fenerbahçe bir bildiri yayımladı.

'Satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz'

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

'Merkez Hakem Kurulu'nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının; ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve ‘ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, ‘ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.'
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