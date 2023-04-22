Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyor. Portekizli çalıştırıcının takımın başına gelmesiyle birçok futbolcunun yıldızlaşması, Avrupa devlerini Kanarya'nın kapısına getirdi. Son olarak Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ismine yapılan teklif dudak uçuklatırken bu transferin gerçekleşmesi halinde adını kulüp tarihine yazdıracak.Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı. Portekizli çalıştırıcı ile birlikte lige oldukça iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, uzun bir süre boyunca liderlik koltuğunda oturdu. Dünya Kupası'nın hemen öncesinde ve ardından düşüş yaşayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.69 puanlı lider Galatasaray'ın ardında 63 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk hesaplarını yapıyor.Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın önemli yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu yaz Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girdi.Ajax ve Napoli'nin ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nun ise İtalya'ya daha yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.İtalya Serie A'da zirvenin sahibi Napoli gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı.Çizme basınında çıkan haberlere göre Maviler Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon euro bonservisi ödemeye hazır. Napoli, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek için sezon sonunu bekliyor.20 milyon Euro'luk transferin gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi ile birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışlarından birisi olacak.1. sırada ise 99/00 sezonunda 21 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Elvir Baliç yer alıyorBaşarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.