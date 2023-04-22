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Beşiktaş, Ümraniyespor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Ekleme: 22.04.2023 - 21:10 Güncelleme: 22.04.2023 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 31. haftanın açılış maçında Mustafa Er yönetimindeki Ümraniyespor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Cihan Aydın yönetiminde Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla döndü

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Nathan Redmond ile 71. dakikada Aboubakar kaydetti ve siyah beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlikle döndüğü Trabzon deplasmanı sonrası 3 puanlarına kaldığı yerden devam etti.

Ghezzal yedek başladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ı yedek bıraktı.

Uzun süren sakatlığının ardından İstanbulspor maçıyla yeniden oynamaya başlayan Ghezzal, Fenerbahçe, Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında 11'de görev almıştı.

Haftaya derbi mücadelesi yaşanacak

Hükmen kazanılan Hatayspor maçının ardından Ümraniyespor’u da mağlup eden Beşiktaş, 62 puana yükseldi. Ev sahibi takım Ümraniyespor ise üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramadı ve 23 puanda kaldı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, Alanyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş ise derbi mücadelesinde Galatasaray’ı konuk edecek. 31. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Ümraniyespor'u iki golle geçti


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