Vitor Pereira yeniden Süper Lig'e dönüyor! İşte görüştüğü takım... Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan de

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo'da 4 ay önce göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik direktör ve ekibiyle imzalanan sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Geçen yıl aralık ayında sözleşme imzalayan Pereira yönetiminde Flamengo, 4 ay içinde 4 turnuvada istediği sonuçları alamadı.Bu süreçte Flamengo, Brezilya Süper Kupa, Güney Amerika Süper Kupa ve Brezilya Carioca Finali turnuvalarına final aşamasında veda etti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılan Brezilya temsilcisi, yarı finalde Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'e yenilerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabildi.TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ: "FLAMENGO'NUN SANA İHTİYACI YOK"Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etmişti. Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini gösterdi.Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Flamengo macerası kabus gibi başlamıştı. Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Flamengo macerası kabus gibi başlamıştı. Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.İLK DARBE BREZİLYA SÜPER KUPASI'NDA GELDİPortekizli teknik adam, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras karşısında çıktı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Flamengo sezona istediği gibi başlayamadı.ÖNCE KULÜPLER DÜNYA KUPASI SONRA RECOPALibertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı. Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösteremedi. Flamengo, Al Ahly'i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3'üncü sırada tamamladı.Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ardından 22 Şubat'ta Recopa Sudamericana Finali'nin ilk maçında Ekvador ekibi Independiente del Valle'ye konuk olan Flamengo, deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle döndü. 1 Nisan'da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden Brezilya ekibi, rakibine penaltılarda yenilerek kupayı Ekvador ekibine kaptırdı.Flamengo'ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu. Carioca Ligi Finali'nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı. Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.Daha önce de 2015-16 yılların arasında ve daha sonra 2021-22 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Vitor Pereira için Süper Lig ekibi Alanyaspor devreye girdi.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Antalya ekibi, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.Yeni hoca arayışlarına başlayan Alanyaspor'da hedef daha önce Türkiye'de çalışmış bir hoca ile anlaşmak. Son olarak Flamengo'da görev yapan ancak 3 ay gibi kısa bir sürede kovulan Portekizli teknik adamla temas kuran Alanyaspor yönetimi teklifini yaptı.Vitor Pereira'nın Alanya'yı bilmesi, şehri sevmesi ve özellikle rahat bir çalışma ortamı sağlanması açısından teklife olumlu bakacağı ifade ediliyor. Alanyaspor yönetimi, deneyimli hocayla anlaşmak için pazarlıklara devam ediyor.