Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 31. hafta başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu maç haftasının hakemlerini açıkladı.
• Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın
• Galatasaray-Karagümrük: Volkan Bayarslan
• Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
• Kasımpaşa-Konyaspor: Yasin Kol
• Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
• Giresunspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
• Antalyaspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Türkiye Futbol Federasyonu maç haftasının hakemlerini açıkladı.
• Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın
• Galatasaray-Karagümrük: Volkan Bayarslan
• Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
• Kasımpaşa-Konyaspor: Yasin Kol
• Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
• Giresunspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
• Antalyaspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen