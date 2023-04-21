Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Daha sonra göreve gelen Şenol Güneş ile iyi bir form grafiği yakalayan siyah-beyazlı ekip, seri galibiyetlerle üst sıralara tırmandı ve 3. basamağa yerleşti. Ligde zirveyi kovalayan Beşiktaş, bir yandan da transfer de önemli hamleler yapma peşinde. Bu sırada Şenol Güneş'in biletini kestiği yıldız oyuncu için beklenmedik bir teklif ortaya çıktı.

Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu 3. teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı. Bu sezona da aynı şekilde Fransız teknik direktörle başlayan Kara Kartal, ligin ilk haftalarında tatmin edici bir performans gösteremedi.Zirveden uzak kalan Beşiktaş, erken hamle yaparak Valerien Ismael ile yollarını ayırdı ve takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.Beşiktaş'ın başında iki kez şampiyonluk yaşamış olan Güneş, takımı yeniden toparladı ve devre arası transferleriyle birlikte takımını yeniden forma soktu. Ligde art arda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan Beşiktaş, 59 puanla 3. sırada yer alıyor.Ligde zirveyi kovalayan siyah-beyazlılar, bir yandan da transfer de önemli hamleler yapma peşinde. Bu sırada Şenol Güneş'in biletini kestiği yıldız oyuncu için beklenmedik bir teklif ortaya çıktı.Beşiktaş'ta Onur Bulut'un transfer edilmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Valentin Rosier oynatılmamasına isyan etti. Fransız sağ bekin bu konuyla ilgili Trabzonspor maçının soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş'le sorun yaşadığı öğrenildi.Olaydan sonra instagram hesabındaki paylaşımlarını da silen Rosier'in bu hamlesi akıllara ayrılık ihtimalini getirdi.Son 5 maçta 20 dakika sahada kalan Rosier için Şenol Güneş'in de yönetime satılabilir raporu vermesinin ardından Beşiktaşlı kurmaylar 26 yaşındaki defans oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.Cezayirli yıldız Ghezzal'in sakatlanmasının ardından performansı düşen ve formasını Onur Bulut'a kaptıran futbolcu ile İtalya Serie A takımlarından Monza'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.Çizme ekibinin sezon sonunda Fransız sağ bek için resmi teklif yapacağı bildirildi. Yönetimin Rosier için beklentisi ise 5 milyon euro.Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 lig maçında 1 gol attı, 2 asist yaptı.