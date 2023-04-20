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Trabzonspor, deplasmanda kayıp! Sivasspor, 4 golle galip geldi…

Süper Lig’de 30. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor’a konuk oldu. Nenad Bjelica ile çıktığı ilk maçından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 20.04.2023 - 22:30 Güncelleme: 20.04.2023 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 30. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 11. dakikada Lazar Markovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golüne karşılık Sivasspor'dan gecikmedi.

22. dakikada Larsen'in müdahalesiyle penaltı kazanan Yiğidolar, Samu Saiz'in kullandığı penaltı vuruşunda skoru eşitledi. Bordo-mavililerde Larsen, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor, deplasmanda kayıp! Sivasspor, 4 golle galip geldi…

Mücadelenin kalanına 10 kişi devam eden Trabzonspor, 37, 58 ve 90+3'te yediği gollerle sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ilk maçtan 4-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sonuçla bordo-mavili ekip, 45 puanda kalırken Sivasspor ise 34 puana yükselmeyi başardı.

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