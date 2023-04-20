Trabzonspor, deplasmanda kayıp! Sivasspor, 4 golle galip geldi…

Süper Lig’de 30. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor’a konuk oldu. Nenad Bjelica ile çıktığı ilk maçından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 30. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 11. dakikada Lazar Markovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golüne karşılık Sivasspor'dan gecikmedi.22. dakikada Larsen'in müdahalesiyle penaltı kazanan Yiğidolar, Samu Saiz'in kullandığı penaltı vuruşunda skoru eşitledi. Bordo-mavililerde Larsen, kırmızı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin kalanına 10 kişi devam eden Trabzonspor, 37, 58 ve 90+3'te yediği gollerle sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ilk maçtan 4-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.Bu sonuçla bordo-mavili ekip, 45 puanda kalırken Sivasspor ise 34 puana yükselmeyi başardı.