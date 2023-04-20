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Trabzonspor’da Nenad Bjelica ilk maçına çıkıyor! Sivasspor karşısında 11’ler belli oldu…

Süper Lig’de teknik direktör değişimi yaşayan Trabzonspor, yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk maçına Sivasspor karşısında çıkıyor. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada mutlak galibiyet almak isteyen bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Kritik mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 20.04.2023 - 19:39 Güncelleme: 20.04.2023 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Doğucan, Bardhi, Markovic, Yusuf, Gomez.

Bordo-mavililer, resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak. Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

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