Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 11’ler belli oldu

Süper Lig’de dev derbi heyecanı… Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk ediyor. İki takımın da galibiyet serisini devam ettirmek istediği karşılaşma öncesinde Jorge Jesus ve Şenol Güneş’in ilk 11’leri belli oldu. Fenerbahçe'de Arda Güler 11'de yer alırken, Beşiktaş'ta da Ghezzal formasına kavuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de derbi heyecanı… Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.İLK 11'LER BELLİ OLDUİki takımın da 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istediği karşılaşma öncesinde Jorge Jesus ve Şenol Güneş ilk 11'lerini belirledi.Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, ValenciaBeşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar5 FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ OLACAKBeşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk derbilerine çıkacak.Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKFenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.VALENCİA YETİŞTİFenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı. Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.SINIRDA 8 İSİMFenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.