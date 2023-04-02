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Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı

Süper Lig’de ezeli rekabette Beşiktaş, Valencia’nın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar’ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçe’de Valencia bir de penaltı kaçırdı. Beşiktaş’ta ise Welinton kırmızı kart gördü. İşte derbinin tüm detayları…

Ekleme: 2.04.2023 - 22:35 Güncelleme: 2.04.2023 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de ezeli rekabette Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıyı Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda 10 kişi kalan Beşiktaş'a Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 4-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin ikinci golünü İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ta ise Welinton 51. Dakikada kırmızı kart gördü.

MS FENERBAHÇE 2-4 BEŞİKTAŞ

GOL: 41' Valencia (Pen), 58' Cenk Tosun, 62' Cenk Tosun, 76' Redmond, 90+1 Aboubakar, 90+4 İrfan Can

Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Derbide ilk gerginlik. Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

8' Arda Güler, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Colley son anda araya girerek topu kornere çıkardı.

9' Tayyip Talha Sanuç sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Yerine Welinton girdi.

24' Arda Güler'in kullandığı frikik üssten auta girdi.

27' Arda Güler'in pasında Enner Valencia, Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Mert ole izin vermedi.

GERGİNLİK YAŞANDI: 29' Aboubakar ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Aboubakar ve Samet Akaydın sarı kart gördü.

37' Arda Güler, ceza sahasında 3 kişiyi çalımladıktan sonra Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi.

GOL! 41' Enner Valencia penaltı vuruşunu gole çevirdi ve gol sayısını 26'ya çıkardı.

Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ.

45' Beşiktaş'ta ikinci yarıda Redmond ile Maxim oyuna girerken, Amir ile Ghezzal oyundan çıktı.

48' Beşiktaş, Aboubakar ile gole yaklaştı ancak Serdar Aziz ikili mücadele sonucunda Aboubakar'ın pozisyonunu bozdu. Top auta çıktı.

51' Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı! Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PENALTI KAÇTI! Valencia'nın kullandığı penaltı direğe çarparak auta çıktı.

GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk kez gol attı.

GOL! 10 kişi kalan Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı ikinci golle 2-1 öne geçti.

GOL! İkinci yarı oyuna dahil olan Redmond, müthiş bir gole imza attı ve Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi.

GOL! 90+1 Aboubakar, takımını 4-1 öne geçirdi.

GOL! 90+5 İrfan Can Kahveci skoru 4-2 yaptı.

MS FENERBAHÇE 2-4 BEŞİKTAŞ
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