TFF'den yabancı kuralı için 3 formül

Gelecek sezon yürürlüğe girecek yabancı kuralı için masadaki formüller ortaya çıktı. TFF, tüm kulüplerle görüştükten sonra kesin kararını duyuracak.

Süper Lig'in 30. haftası neredeyse geride kalırken gelecek sezonun çalışmaları da TFF bazında devam ediyor.



Yeni yabancı kuralı için kulüplerin görüşünü alan Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Federasyon'un kafasındaki planlar da belli oldu. Edindiğimiz bilgiye göre; TFF'nin 3 formül üzerinde durduğu kaydedildi.



Masadaki 3 formül



Bunlardan birincisi Fenerbahçe'nin önerdiği 8+3'ün devam etmesi yönünde olan formül.



Diğer bir istek de Anadolu kulüplerinin istediği 7+4 formülü. Bu yöntem sayesinde yerli oyuncuların oynatılmasını isteyen takımlar, elindeki yerlileri de satarak kazanç elde etmeyi düşünüyor.



Galatasaray'ın talebi ise yabancı sınırının ilk 11 bazında sınırsız olması. Sarı-kırmızılılar kaliteli yabancıların alınması için iyileştirmeler yapılması gerektiğini söylerken, başarılı yerlilerin de zaten ilk 11'e girmekte zorlanmayacağını düşünüyor.



Beşiktaş çekimser



Beşiktaş ve Adana Demirspor ise henüz yabancı kuralı hakkındaki kararını vermedi. Siyah-beyazlılar önceliğini bu sezona vererek, TFF'nin Gaziantep ve Hatayspor maçları hakkında adil bir karar vermesini bekliyor.