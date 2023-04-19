Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, görevi bıraktı.
HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti.
Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet yaşadı.
Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet yaşadı.