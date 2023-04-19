Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti.Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet yaşadı.