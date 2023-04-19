Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Sahada yenen lider

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılıların paylaşımında, '30. hafta itibarıyla Süper Lig'de 18 rakibi de sahada yenen tartışmasız lider Galatasaray.' ifadeleri kullanıldı.Taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:Fenerbahçe, iki sezon önce yaptığı açıklamada 3 yıldızlı logonun kaldırıldığını duyurmuştu.Başkan Ali Koç '1959 öncesi şampiyonluklar sayılana kadar logomuzda yıldız olmayacak.' demişti. Medya bilgilendirilmesi de bu şekilde yapılmıştı.Geçen sezon ise bir açıklama daha yapan sarı-lacivertliler 5 yıldızlı logoya geçildiğini duyurmuştu. TFF'nin konuyla ilgili kararını henüz vermemesi üzerine yasal olmayan bu logo sarı-lacivertlilerin tüm mecralarında kullanılsa da medya kuruluşları yıldızsız logoyu kullanmaya devam ediyor.TFF ise Fenerbahçe'nin 5 yıldız (1959 öncesi şampiyonluklar) başvurusuna 2 senedir cevap vermedi.Galatasaray'ın 3 yıldıza vurgu yapması da bu yönden önem kazanıyor.