Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo



FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szali, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia



Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.



Ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden ve son karşılaşmasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 45 puanla, Trabzonspor'un averajla önünde 5. sırada giriyor.



Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.



Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak.



Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.