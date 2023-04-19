Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Yoluna Jesus ile devam etmeye hazırlanan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu bağlamda gündeme tanıdık bir isim geldi: Bertrand Traore. Fenerbahçe, 2022-23 sezonu öncesi de transferi için uğraş verdiği Bertrand Traore'yi bu kez kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe'nin sezon başında girişimlerde bulunduğu Bertrand Traore beklenmedik bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı. Turuncu-Lacivertlilerle 1 yıllık kiralık sözleşme yapan başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası ocak ayı sonunda Aston Villa'ya geri dönmüştü.Yaşadığı diz sakatlığını atlatan Bertrand Traore, Aston Villa forması ile Premier Lig'de çıktığı son 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, süre aldığı Leicester City ve Nottingham Forest'e karşı fileleri sarsmayı başardı.Yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, yıldız transferleri için kolları sıvadı. Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.Jorge Jesus'un da Bertrand Traore'ya onay verdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin oyuncu için sezon sonunu beklemeyeceği ve nisan ayı içinde Aston Villa ile ilk resmi teması kuracağı kaydedildi.Bertrand Traore bu sezon Başakşehir ve Aston Villa formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.