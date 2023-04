Fenerbahçe'den Başakşehir'de muhteşem geri dönüş! Kanarya liderlik yarışında kopmadı...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası nefesler kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor.Haftanın kritik maçında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Ev sahibi ekibin tek golünü 30. dakikada Aleksiz kaydederken, Kanarya'nın gollerini oyuna sonradan giren Joao Pedro 88. dakikada ve 90+3. dakikada attı.Bu skorla beraber Fenerbahçe puanını 63'e yükseltirken, Başakşehir 45 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR (iLK YARI)17. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içinde sağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.30. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Samet Akaydın'ın kaleciye hatalı pasında araya giren Aleksic, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.31. dakikada Touba'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.32. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.41. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.İlk yarı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.