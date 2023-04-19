Fenerbahçe'den Başakşehir'de muhteşem geri dönüş! Kanarya liderlik yarışında kopmadı...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki kritik maçta Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden maçın son anlarında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla beraber puanını 63'e yükselten Sarı-Lacivertli ekip, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeye devam etti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...