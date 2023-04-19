Cristiano Ronaldo yine gergin! Bu sefer de rakibiyle güreş tuttu

Al Hilal ile Al Nassr, Suudi Arabistan Premier Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Tansiyonun oldukça yükseldiği maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka; Al Hilal'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Al Nassr, 57. dakikada atak geliştirmek istedi. Havadan gelen topu kontrol etmeyi hedefleyen ancak rakibine takılan Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, rakibinin sırtına doğru zıplayarak çıktı ve daha sonrasında boğazından tutarak yere serdi.Ronaldo'nun bu hareketi Arap futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanırken; maçın hakemi Michael Oliver, 38 yaşındaki futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, "Ronaldo bir an kendisini güreş müsabakasında zannetti." ifadelerini kullandı.İşte o pozisyon...