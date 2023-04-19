Başakşehir-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.



Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.



Eksikler



Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.



BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE!



MUHTEMEL 11'LER



BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo



FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia