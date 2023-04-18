Trabzonspor'da Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Bjelica ve ekibi saat 20.05’de Trabzon’a hareket edecek.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Karadeniz ekibi, Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı.



Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifanın ardından Orhan Ak ile devam etmişti. İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçında takımın başında yer almıştı.



Bjelica son olarak Hırvatistan ekibi NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bu akşam Trabzon'a ulaşacak olan Hırvat teknik adam, yarın takımla birlikte Sivas'a gidecek.



Bjelica kimdir?



Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. 51 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuk kariyerine şehrinin takımı Osijek'te başlarken, Albacate, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wicker ve Karnten kulüplerinde forma giydikten sonra emeklilik kararı aldı.



Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve son olarak Osijek'i çalıştırdı.



Altın çağını Dinamo Zagreb'te geçiren Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 99 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.



2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıcave 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.