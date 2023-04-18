Skandal iddia: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak

Bu sezon İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin mayıs ayındaki seçimler nedeniyle başka bir şehre alınacağı iddia edildi.

Finali İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun son evresine girilirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İstanbul'da oynanması planlanan 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınabileceği öne sürüldü.



'Huzursuz bir ortam var'



İngiliz basınından Independent'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gündeme geldi.



Independent'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:



'Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, siyasi uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer bu durum gerçek olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda.'



Daha önce iki kez ertelendi



İlk olarak 2019-20 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmış ve Benfica Stadyumu'nda oynanmıştı.



1 yıl sonra ise yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea-Manchester City finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e, bu kez Porto şehrine verilmişti.



Son olarak geçtiğimiz yıl, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid finali, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'na verilmişti.